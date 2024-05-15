Компания Vivo представила свой новый смартфон Vivo X100 Ultra, который является одним из самых впечатляющих на рынке.

Компания Vivo представила новый смартфон Vivo X100 Ultra, который снабжен мощным процессором Snapdragon 8 Gen 3, 6,78-дюймовым дисплеем с частотой 120 Гц, а также аккумулятором емкостью 5500 мАч. Телефон поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную зарядку мощностью 30 Вт. Он также имеет ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, классы защиты IP69 и IP68, а также поддержку Mac.

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Основной фишкой Vivo X100 Ultra является его задняя камера, включающая в себя 200-мегапиксельную 3,7-кратную телекамеру. Компания утверждает, что эта камера обеспечивает высокое качество изображения при увеличении до 20-крат и имеет стабилизацию CIPA 4.5. Телефон также поддерживает функцию Telephoto Stage, которая обеспечивает качественную съемку с кратностью от 10 до 30, а также более высокое качество изображения и звука.

Помимо этого, Vivo X100 Ultra имеет сбалансированную систему камер, включающую 50-мегапиксельный основной сенсор с улучшенной стабилизацией и 50-мегапиксельный сенсор для ультраширокоугольных снимков. На передней панели находится 50-мегапиксельная камера для создания селфи. Смартфон также предлагает множество функций для фотографов, включая съемку кинематографического портретного видео, замедленное видео 4K/120FPS, видео 4K/60FPS Dolby Vision, съемку 3D-фото и видео, а также подводную съемку.

Vivo X100 Ultra уже доступен в Китае по цене от 6499 юаней (~$898) за модель с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Есть также модели с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти по цене от 7299 юаней (~$1009) и 7999 юаней (~$1106) соответственно.