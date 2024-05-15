Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Запуск первого астронавта Boeing и NASA снова откладывается
Ракета должна была подняться в воздух в начале мая, однако ее запуск был отложен из-за неисправного клапана, а затем из-за утечки топлива.

НАСА и Boeing продолжают сталкиваться с техническими проблемами перед запуском их пилотируемого корабля Starliner. Первоначально запуск должен был состояться в начале этого месяца, но был отложен из-за неисправного клапана. Теперь, после замены клапана, запуск отложен еще раз из-за обнаруженной утечки гелия в одном из двигателей корабля. Новая дата запуска назначена на 21 мая.

реклама

Для Boeing, ULA (United Launch Alliance) и НАСА эта миссия является их первым совместным полетом с экипажем. У них возникают трудности в управлении ракетой и кораблем из-за отличий в системах, используемых в Starliner и Crew Dragon компании SpaceX. В отличие от Crew Dragon, который использует ракету Falcon 9, Starliner использует ракету Atlas V компании ULA.

Утечка гелия в двигателе Starliner может повлечь дополнительные проверки и испытания перед стартом. Ракетные двигатели, известные как реактивные движители, необходимы для маневрирования корабля при стыковке с Международной космической станцией (МКС). Представители Boeing сообщили, что проверяют двигательную установку на наличие утечки и планируют провести серию тестов перед запуском.

Успешное выполнение миссии CFT (Crew Flight Test) позволит Boeing совершать регулярные полеты к МКС. Starliner станет вторым американским кораблем с экипажем, вместе с Crew Dragon, который уже выполняет полеты с людьми. НАСА отправляет астронавтов на МКС на коммерческих ракетах-носителях в рамках программы Commercial Crew Program (CCP).

#boeing
+
Написать комментарий (0)
Один из бывших поставщиков Боинга заявил, что из-за своей работы он начал бояться летать
Virgin Galactic планирует увеличить частоту полетов с помощью космических самолетов "Дельта"
Компания Боинг опять отменила запуск Starliner из-за «жужжания» в двигателе ракеты
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Снаряд "Краснополя" поразил танк Abrams с первого выстрела при помощи БПЛА "Гранат-4"
14
В Японии планируют утилизировать 77% медикаментов от COVID-19
3
Испытания первого клиновоздушного ракетного двигателя прерваны из-за его крушения на взлетной полосе
+
Строящийся Большой Смоленский мост станет частью новой широтной магистрали в Санкт-Петербурге
+
В России разработали экспериментальный сплав для перспективных термоядерных реакторов
2
Пользователи Android могут использовать приложение Revanced для блокировки рекламы на YouTube
7
Разведка ВСУ: О наступлении на Харьковскую область было известно заранее, всё под контролем
4
В России разработали модернизированную модель станка с ЧПУ для авиационного двигателестроения
1
В Республике Коми из обрушившегося здания общежития эвакуировали 14 человек
1
Samsung может представить функцию «Battery AI» на более старых моделях
+
Одиночные майнеры Bitcoin на грани разорения и тратят на электричество больше, чем зарабатывают
4
Умельцу удалось установить Windows 11 на Nintendo Switch и даже запустить на ней игру
1
Samsung стремится обойти Intel в гонке за технологию стеклянных подложек
1
Новое поколение процессоров AMD вынудит пользователей перейти на Windows 11
7
Смартфон Huawei Mate 70 получит новый чип Kirin с суперядрами
+
ASUS готовит к запуску новую игровую консоль ROG Ally X
1
Новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip6 может выйти исключительно с чипом Snapdragon 8 Gen 3
+
Snapdragon 8 Gen 4, возможно, будет работать на частоте 4,26 ГГц
4
Samsung Galaxy A54 5G получил обновление One UI 6.1 с Galaxy AI
+
Подтверждена дата глобального запуска смартфонов Poco F6 5G и F6 Pro 5G
1

Популярные статьи

Во что поиграть, если не нравится Heroes of Might and Magic III
98
Подсчитываем, насколько более мощный ПК можно собрать за стоимость игрового ноутбука в 2024 году
12
Как я зря потратил 8500 рублей или неудачный апгрейд старого SATA SSD на новый M.2 NVMe SSD
47
Broken Roads - нудная и абсолютно безыдейная игра (субъективный обзор)
+
Сколько герц осилит ваше зрение или предел мониторов для игровой индустрии
168
Какими будут видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell – мой прогноз
58
Итоги гоночного уик-энда 11-12 мая
1
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Май)
5
Почему сегодня плохое время для покупки GeForce RTX 4090, и сколько времени нужно подождать
81
О наступлении в Харьковской области - с картами, фотками и большими буквами
24

Сейчас обсуждают

Александр Дедок
02:07
в чем? собирал клиенту комп в 2017 году. мат плата X370 от Gigabyte, у интел же на тот момент было только 7 поколение, 4 ядра 8 потоков и все, потолок 7700к. Был выбор или I5-7600 или 1600 райзен + ма...
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
Tim Ronski
02:07
Где связь с постом???
Core i9-14900K vs Core i3-14100F – выбираем оптимальный игровой процессор для разумного геймера
Tim Ronski
02:05
Ппц коменты дичь, во что сайт превратился, я отсюда ушел 10 лет назад, сейчас помойка какая то, где нормальные авторы, один Трактор остался что ли
Core i9-14900K vs Core i3-14100F – выбираем оптимальный игровой процессор для разумного геймера
Александр Дедок
01:48
серьезно бред? то есть про то что 6, 7, 8, 9 и 10 поколение десктопных процессоров интел это по сути одна и та же архитектура Вы не в курсе? аж на 3 разных сокетах. Я собираю и на АМД и на Интел, я н...
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
Алексей Левин
01:42
Угараю....Болтик потерял.....
Как я зря потратил 8500 рублей или неудачный апгрейд старого SATA SSD на новый M.2 NVMe SSD
Владимир
01:39
Когда то LG делала топ смартфоны, а вместе с гугл этот дуэт делал реально топовые СМАРТФОНЫ, а не звонилки для домохозяек. Они реально экономили там где это нада, и не предлагали металических крышек к...
Бенчмарк показывает, что в Pixel 8a более медленный процессор, чем в Pixel 8 и Pixel 8 Pro
Renga
01:38
У СВМПЭ нет волокон, и он не представляет собой многослойный прессованный бутерброд из тканевых кусков. СВМПЭ - это сверхвысокомолекулярный полиэтилен
Материалы баллистической защиты: кевлар и СВМПЭ - что и в каких ситуациях подходит лучше
Tarment
01:35
Про сокеты полный бред призванный оправдать свой фанатизм к амд. Просто покупаешь норм комп и сидишь много лет
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
Дмитрий Парамчук
01:33
Особенно в играх везде 150+ ФПС, когда у кукурузы даже 60 нету
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
Дмитрий Парамчук
01:31
В 4к с 4090 просто разрывает 7950х3д
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем