Ракета должна была подняться в воздух в начале мая, однако ее запуск был отложен из-за неисправного клапана, а затем из-за утечки топлива.

НАСА и Boeing продолжают сталкиваться с техническими проблемами перед запуском их пилотируемого корабля Starliner. Первоначально запуск должен был состояться в начале этого месяца, но был отложен из-за неисправного клапана. Теперь, после замены клапана, запуск отложен еще раз из-за обнаруженной утечки гелия в одном из двигателей корабля. Новая дата запуска назначена на 21 мая.

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Для Boeing, ULA (United Launch Alliance) и НАСА эта миссия является их первым совместным полетом с экипажем. У них возникают трудности в управлении ракетой и кораблем из-за отличий в системах, используемых в Starliner и Crew Dragon компании SpaceX. В отличие от Crew Dragon, который использует ракету Falcon 9, Starliner использует ракету Atlas V компании ULA.

Утечка гелия в двигателе Starliner может повлечь дополнительные проверки и испытания перед стартом. Ракетные двигатели, известные как реактивные движители, необходимы для маневрирования корабля при стыковке с Международной космической станцией (МКС). Представители Boeing сообщили, что проверяют двигательную установку на наличие утечки и планируют провести серию тестов перед запуском.

Успешное выполнение миссии CFT (Crew Flight Test) позволит Boeing совершать регулярные полеты к МКС. Starliner станет вторым американским кораблем с экипажем, вместе с Crew Dragon, который уже выполняет полеты с людьми. НАСА отправляет астронавтов на МКС на коммерческих ракетах-носителях в рамках программы Commercial Crew Program (CCP).