Серия Pixel 9 будет состоять из моделей 9, 9 Pro и 9 Pro XL

Утечка информации о серии Pixel 9 дала нам представление о том, что ожидать от флагманского трио Google. Согласно утечке, в этом году нас ожидают модели Pixel 9, 9 Pro и 9 Pro XL. Изображения, опубликованные в утечке, показывают включенные телефоны и предоставляют информацию об их технических характеристиках. Визуально серия Pixel 9 выглядит привлекательно, и Google продемонстрировала значительные изменения в дизайне устройств.

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Утечка также раскрыла некоторые спецификации каждой модели Pixel 9. Базовая модель будет доступна с 12 ГБ оперативной памяти и будет иметь 6,24-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц, основную и сверхширокоугольную камеры на задней панели и отсутствие поддержки UWB. Pixel 9 Pro будет иметь 16 ГБ оперативной памяти, 6,34-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц, а также основную, сверхширокоугольную и 5-кратную перископическую камеры. Все модели серии Pixel 9 будут оснащены процессором Tensor G4.

К сожалению, утечка не предоставляет информацию о точной дате выпуска и цене устройств Pixel 9. Обычно Google выпускает новые модели Pixel в октябре, и официальный анонс может состояться на конференции Google I/O. Ожидается, что в ближайшие недели мы узнаем больше деталей о серии Pixel 9.

Серия Pixel 9 от Google представляет собой флагманское трио, включающее модели Pixel 9, 9 Pro и 9 Pro XL. Утечка информации раскрыла некоторые спецификации каждой модели, такие как объем оперативной памяти, размер дисплея и камеры. Визуально новые устройства выглядят стильно и привлекательно. Ожидается, что Pixel 9 будет доступен с 12 ГБ оперативной памяти, Pixel 9 Pro - с 16 ГБ, а Pixel 9 Pro XL - с 16 ГБ. Все три модели будут оснащены Tensor G4, процессором, разработанным Google.