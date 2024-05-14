При высоких скоростях передачи данных, которые ожидаются в будущих стандартах PCIe, возникают проблемы с температурой.

Intel представила решение под названием "тепловое дросселирование" для стандартов PCIe 6.0 и PCIe 7.0 в своих обновлениях драйверов для Linux. Проблемы с температурой связаны с постоянным ростом скорости передачи данных, который ожидается в будущих стандартах, и чтобы справиться с этим, Intel разработала механизм охлаждения, который включает в себя дроссельное управление PCIe.

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В новом обновлении драйверов для Linux компания Intel решила решить проблему температурных ограничений, связанных с современными стандартами PCIe, такими как PCIe Gen 6.0 и PCIe 7.0. Обновление драйвера снижает скорость соединения PCIe в случае высоких температур, что можно назвать термическим дросселированием, применяемым к дорожкам PCIe.

Спецификации PCIe 7.0 были представлены PCI-SIG, и стандарт планируется выпустить к 2025 году. Он будет обеспечивать более высокую пропускную способность и скорость передачи данных по сравнению с предыдущими версиями PCIe.

Недавно представленные обновления драйверов Intel для Linux представляют собой попытку решить проблему температурных ограничений в современных стандартах PCIe.