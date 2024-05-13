По слухам, Samsung представит функцию «Battery AI» перед тем, как выпустить линейку Galaxy S25 в следующем году, она будет поддерживаться на более старых моделях.

Samsung представит функцию "Battery AI" для своих смартфонов серии Galaxy S25 в следующем году. Она будет поддерживаться также на более старых моделях. Функция "Battery AI" представляет собой набор функций на основе искусственного интеллекта, который будет улучшать использование смартфонов. В настоящее время Samsung успешно вернулась на рынок смартфонов и обошла Apple, став крупнейшим производителем в 1 квартале 2024 года. Ожидается, что Galaxy S25 представит еще больше функций на основе искусственного интеллекта, а "искусственный интеллект аккумулятора" будет представлен еще раньше.

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Слухи говорят о том, что Galaxy Z Flip 6 будет первым смартфоном с функцией "Battery AI", которая увеличит время его работы на 30 минут. Это важно для складных смартфонов Samsung, поскольку их аккумуляторы часто имеют меньший объем из-за ограничений пространства. Ожидается, что функция "Battery AI" решит эту проблему и повысит продолжительность автономной работы.

Интересно, почему функцию "Battery AI" выпустят только для Galaxy Z Flip 6, а не для Galaxy Z Fold 6, у которого аккумулятор еще меньше. Возможно, Samsung решила сначала внедрить эту функцию на более новых моделях, а позже она появится и в остальных моделях серии Galaxy S25. Ожидается, что новые чипы Exynos 2500 и Snapdragon 8 Gen 4 в серии Galaxy S25 также помогут улучшить время работы аккумулятора.