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ddr22
Игра Perfect Dark будет показана в следующем месяце
Инсайдер опроверг слухи о том, что перезагрузка игры Perfect Dark находится в сложном состоянии.

Исходя из последней информации, игра Perfect Dark будет показана в следующем месяце, что противоречит утверждениям инсайдера Jeff Grubb о плохом состоянии игры. Ранее сообщалось, что разработка игры Perfect Dark находится в трудном состоянии после реорганизации Microsoft, которая привела к закрытию нескольких студий и изменению студии Roundhouse Studios в ZeniMax Online. Однако инсайдер Nate Hate утверждает, что если игра не появится в следующем месяце, тогда возможно следует беспокоиться о ее состоянии. Он заявил, что некоторые из последних слухов, возможно, уже устарели, и что игра может быть в более хорошем положении, чем думалось ранее.

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Такие оптимистичные  прогнозы на будущий показ игры в сравнении с предыдущими негативными оценками нескольких других инсайдеров вызывают сомнения в точности информации. Особенно учитывая, что разработка была поручена студиям Crystal Dynamics и The Initiative. Однако, если игра будет показана на Xbox Games Showcase, запланированной на 9 июня, то это должно быть поможет Microsoft вернуть недовольных фанатов. 

#perfect dark
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