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ddr22
AMD RDNA 5 станет полностью новой архитектурой для GPU
RDNA 5 будет полностью новой архитектурой и возможно, будет использоваться в APU следующего поколения Medusa с ядрами Zen 6.

AMD RDNA 5 будет новой архитектурой графических процессоров, разработанной с нуля, и считается "моментом Zen" для команды Radeon. К сожалению, поклонникам AMD придется подождать до RDNA 5, чтобы получить этот момент, поскольку графические процессоры RDNA 4 в основном будут исправлять проблемы RDNA 3 и улучшать трассировку лучей. Это утверждение основано на сообщении участника форума Chiphell, известным своими прошлыми утечками.

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Оказалось, что планы AMD по RDNA 3 не оправдались, потому что финальный чип не соответствовал ожидаемой производительности. В результате AMD сократила свои первоначальные проекты и уменьшила объем кэш-памяти Infinity Cache до 96 МБ. Графические процессоры NVIDIA превзошли чипы RDNA 3 в эффективности во всех сегментах. Однако графические процессоры RDNA 4 будут в основном представлять собой архитектурные изменения RDNA 3 и будут сравнимы с графическими процессорами Radeon RX 7900 XT. Ожидается, что RDNA 4 будет иметь улучшенную трассировку лучей и будет использовать схожий IP-блок с грядущей консолью Sony PS5 Pro.

AMD также работает над архитектурой RDNA 3+, которая будет использоваться в iGPU следующего поколения APU Ryzen, таких как Strix Point и Strix Halo. Неизвестно, будут ли у этих архитектур дискретные рендеринги или они будут использоваться только в iGPU. AMD, вероятно, не выпустит новую серию графических процессоров Radeon RX 8000 в этом году. Ожидается, что NVIDIA выпустит свои флагманские графические процессоры Blackwell RTX 5090 и RTX 5080 позже в этом году.

RDNA 5 может быть представлено в конце 2025 или 2026 года. AMD также сосредоточит свое внимание на разработке программного обеспечения для искусственного интеллекта и внесет изменения в технологию ROCm благодаря сотрудничеству с Xilinx. Ожидается, что бренд "Radeon AI" будет использоваться в будущих графических процессорах компании. Возможно, команда Radeon надеется, что RDNA 5 станет их вершиной, так как их главный конкурент называет свою платформу "RTX" премиальной AI платформой. В ближайшие годы станет ясно, сможет ли AMD достичь ожидаемого успеха с RDNA 5.

#amd
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AMD RDNA 5 станет полностью новой графической архитектурой
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