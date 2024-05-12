По утечкам данных, iPhone 16 Pro будет иметь дисплей, яркость которого будет увеличена на 20 процентов, с 1 000 нит до 1 200 нит.

По слухам у iPhone 16 Pro будет дисплей на 20 процентов ярче, что приведет к увлечению яркости с 1 000 нит до 1 200 нит. Apple работает над улучшением дисплеев своих продуктов, включая новые модели iPad Pro с OLED-дисплеями. Теперь компания планирует улучшить дисплей iPhone 16 Pro и увеличить его яркость. Совместно с iOS 18 эти устройства могут стать привлекательным вариантом для потребителей.

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Помимо увеличения яркости дисплея, модели iPhone 16 и 16 Pro также получат новый дизайн расположения камеры. Датчики двойной камеры на задней панели будут расположены вертикально, а не по диагонали. Дизайн моделей линейки Pro останется прежним, но размер дисплея увеличится с 6,1 до 6,3 дюйма и с 6,7 до 6,9 дюйма соответственно.

Утечка информации также утверждает, что Apple планирует увеличить яркость iPhone 16 Pro на 20 процентов, достигнув уровня до 1 200 нит для SDR-контента. Однако пиковая яркость останется прежней - 1 600 нит. Это будет первое увеличение яркости SDR в iPhone с момента дебюта iPhone 13 Pro. Хотя пиковая яркость важна для использования на улице, в большинстве ситуаций используется SDR, поэтому повышение яркости на 20 процентов будет приятным дополнением.

Также сообщается, что модели iPhone 16 Pro будут оснащены новым чипом Apple A18 Pro, который будет иметь улучшенный нейронный движок для работы с функциями искусственного интеллекта в iOS 18. Ожидается, что устройства также будут иметь кнопку Capture Button под боковой кнопкой для удобства съемки видео. Предполагается, что Apple также работает над обновлением датчиков камеры, чтобы сделать их более привлекательными для пользователей. Важно отметить, что эта информация основана на утечках и окончательное слово остается за Apple.