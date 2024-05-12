Монитор, названный Sliver Wing, оснащен 31,5-дюймовой QD-OLED-панелью и специальным режимом переключения.

Компания Thunderobot выпустила новый игровой монитор QD-OLED под названием Sliver Wing, который обладает двухрежимной технологией и поддерживает разрешение 4K с частотой обновления 240 Гц и разрешение FHD с частотой обновления 480 Гц.

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Монитор имеет футуристический дизайн и высокие технические характеристики. Он оснащен 31,5-дюймовой QD-OLED-панелью с пиковой яркостью 1 300 нит, цветовым охватом DCI-P3 в 98,5% и коэффициентом контрастности 1 500 000:1. Монитор имеет отклик в 0,03 мс, что делает его идеальным для игровых приложений. Он также обладает специальной функцией переключения между режимами 4K 240 Гц и FHD 480 Гц.

Sliver Wing QD-OLED Gaming оснащен интерфейсами DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 и портом PD Type-C мощностью 90 Вт. Для более бюджетного варианта компания Thunderobot предложила альтернативу под тем же брендом, который имеет разрешение 2K и частоту обновления 240 Гц.

Цена QD-OLED-монитора Sliver Wing составляет 9 999 юаней или 1 380 долларов, что делает его достаточно дорогим. Более доступная альтернатива будет стоить 1 699 юаней или 235 долларов.