Apple планирует использовать серверы искусственного интеллекта, оборудованные чипами M4 и M2 Ultra, для работы функций ИИ в обновлении iOS 18 для iPhone.

Следующее обновление iOS 18 для iPhone станет крупным шагом в развитии функций искусственного интеллекта (ИИ). По информации, полученной от внутренних источников, компания Apple разрабатывает собственные серверы ИИ, которые будут работать на новых чипах M4 и M2 Ultra. Ожидается, что эти серверы будут использоваться для обработки задач ИИ, которые появятся в рамках обновления iOS 18.

реклама

Обновление iOS 18 изменит способ использования iPhone, поскольку компания Apple планирует интегрировать ИИ на системном уровне. Ранее были слухи о том, что функции ИИ будут выполняться на устройстве, а не в облаке. Однако, теперь появилась информация о том, что Apple планирует использовать свои собственные серверы для обработки функций ИИ, которые появятся в iOS 18.

По информации внутренних источников, Apple размещает высокотехнологичные чипы в серверах облачных вычислений, которые предназначены для обработки наиболее сложных задач ИИ. Однако более простые функции, связанные с ИИ, будут обрабатываться непосредственно на iPhone, iPad и Mac. Компания пока не подтверждает подробности своих планов, поскольку они находятся в секрете.

Выход компании Apple в область искусственного интеллекта будет важным событием и изменит будущее ее устройств. Несмотря на то, что Apple немного отстает в области ИИ, компания может сделать значительный прорыв, учитывая существующие языковые модели и технологические разработки. В итоге Apple столкнется с конкуренцией со стороны OpenAI и Google, хотя, возможно, она также сотрудничает с этими компаниями.

Чип M2 Ultra, на котором работают Mac Pro и Mac Studio, в настоящее время используется для серверов ИИ Apple. Однако, когда компания представит свои новые чипы M4 Ultra, ее центры обработки данных станут еще более передовыми.