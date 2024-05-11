OnePlus планирует выпустить модели OnePlus 13 и OnePlus 13R в конце этого года на внутреннем рынке и в начале 2025 года - на международном.

Компания OnePlus планирует выпустить модели смартфонов OnePlus 13 и OnePlus 13R в конце этого года на внутреннем китайском рынке, а затем, в начале 2025 года, на международном рынке. Однако до сих пор неясно, как будут выглядеть эти устройства. Недавняя утечка информации добавляет немного ясности в этот вопрос.

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Известный инсайдер Йогеш Брар опубликовал рисунок задних панелей OnePlus 13 и OnePlus 13R. На этой фотографии видно, что у OnePlus 13 остров камеры расположен по центру, что отличается от ранее увиденного рендера, где он был смещен влево. Но на изображении остров камеры OnePlus 13 очень похож на остров камеры модели OnePlus 10 Pro. В то же время у OnePlus 13R остров камеры также напоминает тот, что был показан ранее. Похоже, что утечка относится именно к OnePlus 13R, а не к OnePlus 13. Но, конечно, нужно относиться к этой информации с определенной осторожностью, так как до официального выпуска остается несколько месяцев, и утечки информации от OnePlus не редкость.