Процессор Intel Sierra Forest «Xeon 6E» с 144 ядрами и 180 МБ кэша снова появился в базе данных Geekbench 6 всего за несколько недель до официального выпуска.

Процессор Intel Sierra Forest «Xeon 6E» со 144 ядрами и 180 МБ кэша снова просочился в сеть всего за несколько недель до его официального выпуска. Такая информация была обнаружена в базе данных Geekbench 6. Отметим, что это не первый раз, когда такие процессоры Intel Sierra Forest «Xeon 6E» появляются в публичном доступе. Обнаруженная запись показывает конфигурацию процессора, состоящую из двух чипов с общей мощностью в 288 ядер.

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Исследователи установили, что данный процессор работает на платформе Beechnut City, которая поддерживает двухсокетную конфигурацию и 32 модуля памяти DDR5 DIMM. Платформа оснащена сокетом LGA 4677, который поддерживает до 350 Вт TPD процессора и 88 линий PCIe Gen5. Ожидается, что процессор Sierra Forest будет иметь TDP до 200 Вт и будет поставляться в виде серверов 1S и 2S. Более мощный вариант с 288 ядрами будет поддерживать сокет LGA 7592, который используется в платформе «Avenue City».

Данный процессор Sierra Forest Xeon 6E имеет 144 ядра, 144 потока, базовую тактовую частоту 2,20 ГГц и большой объем кэша. Всего на чипе размещено 180 МБ кэш-памяти, включая 108 МБ кэша L3, 72 МБ кэша L2, 4 МБ кэша данных L1 и 9 МБ кэша инструкций L1.