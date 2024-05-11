Panther Lake-H принадлежит к сегменту ноутбуков высокого класса и имеет новую маркировку "GG3-CT".

Intel Panther Lake-H - это процессор нового поколения для ноутбуков высокого класса, который обладает 12 ядрами графического процессора (GPU) новой архитектуры Xe3-LPG под кодовым названием Celestial. Эти процессоры были замечены в отгрузочных манифестах, что указывает на то, что они находятся в ранней стадии разработки.

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Panther Lake-H входит в список SKU "H", которые предназначены для ноутбуков высокого класса. Этот чип имеет 12 ядер GPU Xe и новую маркировку "GG3-CT", которая, вероятно, связана с графической архитектурой третьего поколения Celestial. Это означает, что Panther Lake-H будет иметь на 50% больше ядер GPU по сравнению с существующими процессорами Meteor Lake и Arrow Lake.

Архитектура Celestial "Xe3-LPG" будет ощутимым улучшением по сравнению с текущими архитектурами Alchemist и грядущей архитектурой Battlemage. Увеличение количества ядер на 50% обеспечит более высокую производительность интегрированной графики (iGPU) и новые типы памяти для увеличения пропускной способности. Ожидается, что процессоры Panther Lake-H будут выпущены в середине 2025 года и будут использовать архитектуры Cougar Cove P-Core и Skymont E-Core. Они также будут оснащены передовым NPU для более высокой производительности искусственного интеллекта.

Intel планирует использовать свой технологический узел Intel 3 для производства SOC-плиток, в то время как графические процессоры будут выпускаться на технологическом узле TSMC, вероятно N3. Ожидается, что в 2025 году появятся новые стандарты памяти, такие как LPDDR6 и LPDDR5X, что дополнительно улучшит производительность процессоров Panther Lake-H.