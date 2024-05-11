Возможно, что следующая версия Apple Vision Pro, AR-гарнитуры от Apple, может иметь более низкую начальную цену, около 1500 долларов.

Согласно последним слухам, стартовая цена Apple Vision Pro 2 может быть снижена до 1500 долларов, что значительно ниже, чем ожидалось. Оригинальная модель AR-гарнитуры, Apple Vision Pro, пользовалась невысоким спросом, в связи с чем прогноз поставок новой модели был снижен до 400 000-450 000 единиц, что является значительным снижением по сравнению с ожиданиями. Высокая стоимость AR-гарнитуры на старте в размере 3 499 долларов отталкивает потребителей, поэтому Apple рассматривает возможность снизить цену новой модели. Кроме того, в списке поставщиков Apple Vision Pro 2 возможно появятся Samsung и китайский производитель дисплеев SeeYa, чтобы помочь снизить стоимость производства.

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Согласно последней информации, Apple Vision Pro 2 планируется выпустить в 2026 году. Ранее сообщалось, что стоимость нового устройства будет составлять 1 542 доллара, при условии, что самой дорогой частью являются две 4K micro-OLED панели, поставляемые Sony. Однако в сообщении не было указано, каким образом стартовая цена новой модели будет снижена до 1500 долларов. Также, возможно, Samsung и SeeYa могут стать новыми поставщиками для Apple, и SeeYa уже находится на стадии отправки образцов дисплеев для оценки.

Сотрудничество с китайским и корейским производителями дисплеев, SeeYa и Samsung, может помочь Apple снизить стоимость производства Apple Vision Pro 2. Участие SeeYa и BOE в цепочке поставок, по предыдущей информации, позволит уменьшить стоимость дисплеев на 50%, но пока нет информации о том, будут ли они обладать таким же качеством, как у Sony. Кроме того, Samsung предоставит DRAM, специально разработанный для обработки изображений с камер Apple Vision Pro, что может способствовать снижению цены новой модели.

Если контракт с данными поставщиками будет успешно заключен, стоимость Apple Vision Pro 2 может быть снижена перед его выпуском в 2026 году. Однако предполагается, что до этого в 2025 году появится более доступная модель с некоторыми урезанными функциями.