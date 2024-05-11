Эта версия является облегченной по сравнению с оригинальной W790 WS, так как имеет упрощенный дизайн и убраны некоторые функции ввода-вывода.

ASRock представила новую материнскую плату W790 WS R2.0 для рабочих станций, которая поддерживает процессоры Intel Xeon 4-го поколения серий W-3400 и W-2400 в исполнении Socket LGA4677. Эта плата является улучшенной версией оригинальной W790 WS, с некоторыми изменениями в дизайне и функциях ввода-вывода. Она была разработана, чтобы быть более совместимой с определенными типами стоечных корпусов.

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Новая W790 WS R2.0 лишилась Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E и одного из двух интерфейсов 10 GbE, присутствующих на оригинальной плате W790 WS. Однако это не делает новую плату менее способной для рабочих станций. Она имеет питание от нескольких разъемов, включая 24-контактный ATX, два 8-контактных EPS и 6-контактный PCIe, а также 22-фазный процессорный VRM. Поддерживается четырехканальная память DDR5 с объемом до 2 ТБ и скоростью до DDR5-6800.

ASRock W790 WS R2.0 обеспечивает возможность подключения систем хранения данных через четыре слота M.2 Gen 5, один порт U.2 с интерфейсом PCI-Express 4.0 x4 и восемь портов SATA 6 Гбит/с. Для подключения устройств ввода-вывода доступны различные порты USB, включая порт USB 3.2 Gen 2x2 Type-C со скоростью 20 Гбит/с, два порта USB 3.2 Gen 2 Type-A со скоростью 10 Гбит/с, семь портов USB 3.2 Gen 1 со скоростью 5 Гбит/с и три порта USB 2.0. Сетевые интерфейсы включают 10 GbE и 2.5 GbE с поддержкой vPro.

Несмотря на отсутствие некоторых функций и изменений в дизайне, ASRock W790 WS R2.0 остается мощной материнской платой для рабочих станций. Стоимость новой платы пока не объявлена, но ожидается, что она будет значительно ниже, чем у оригинальной W790 WS.