Накопители способны достичь скорости последовательного чтения до 14 000 МБ/с и скорости последовательной записи до 12 000 МБ/с, что значительно превышает показатели других твердотельных накопителей.

Компания CORSAIR представила новые твердотельные накопители MP700 PRO SE PCIe 5.0 x4 M.2, которые обладают впечатляющей производительностью. Эти накопители способны достигнуть скорости последовательного чтения до 14 000 МБ/с и скорости последовательной записи до 12 000 МБ/с. Эти показатели производительности превосходят твердотельные накопители PCIe 4.0 почти в два раза и обычные твердотельные накопители SATA в 25 раз. Накопители MP700 PRO SE доступны в объемах 2 ТБ и 4 ТБ.

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MP700 PRO SE также обладают превосходной производительностью при случайном чтении и записи благодаря использованию новейших технологий интерфейса, контроллера и флэш-памяти NAND. Это особенно важно при передаче небольших файлов и использовании накопителя в качестве системного диска.

Накопитель ускоряет загрузку операционной системы Windows, приложений и игр. MP700 PRO SE имеет поддержку Microsoft DirectStorage и совместим с новейшими платформами, такими как процессоры Intel 14-го поколения и AMD Ryzen серии 7000, а также с материнскими платами с интерфейсом PCIe 5.0. Он также обладает обратной совместимостью с материнскими платами PCIe 4.0.

MP700 PRO SE имеет стандартный форм-фактор M.2 2280. Охлаждения, предлагаемого материнской платой, достаточно для обеспечения оптимальной производительности накопителя, но MP700 PRO SE также поставляется со стильным кулером, который обеспечивает стабильную работу и предотвращает перегрев.

Накопитель MP700 PRO SE отлично подойдет самым требовательным геймерам, создателям контента и профессионалам. Его также можно использовать с водоблоком Hydro X Series для максимального увеличения пропускной способности накопителя под экстремальной нагрузкой. В комплекте с накопителем поставляется бесплатное программное обеспечение Corsair SSD Toolbox, которое позволяет безопасно стирать данные и обновлять прошивку. Устройство имеет пятилетнюю гарантию и поддержку клиентов по всему миру.

Накопители Corsair MP700 PRO SE PCIe 5.0 x4 NVMe 2.0 M.2 емкостью 2 ТБ и 4 ТБ уже доступны для покупки на сайте компании и у авторизованных розничных продавцов и дистрибьюторов Corsair.