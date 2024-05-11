Компания CORSAIR представила новые твердотельные накопители MP700 PRO SE PCIe 5.0 x4 M.2, которые обладают впечатляющей производительностью. Эти накопители способны достигнуть скорости последовательного чтения до 14 000 МБ/с и скорости последовательной записи до 12 000 МБ/с. Эти показатели производительности превосходят твердотельные накопители PCIe 4.0 почти в два раза и обычные твердотельные накопители SATA в 25 раз. Накопители MP700 PRO SE доступны в объемах 2 ТБ и 4 ТБ.
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MP700 PRO SE также обладают превосходной производительностью при случайном чтении и записи благодаря использованию новейших технологий интерфейса, контроллера и флэш-памяти NAND. Это особенно важно при передаче небольших файлов и использовании накопителя в качестве системного диска.
Накопитель ускоряет загрузку операционной системы Windows, приложений и игр. MP700 PRO SE имеет поддержку Microsoft DirectStorage и совместим с новейшими платформами, такими как процессоры Intel 14-го поколения и AMD Ryzen серии 7000, а также с материнскими платами с интерфейсом PCIe 5.0. Он также обладает обратной совместимостью с материнскими платами PCIe 4.0.
MP700 PRO SE имеет стандартный форм-фактор M.2 2280. Охлаждения, предлагаемого материнской платой, достаточно для обеспечения оптимальной производительности накопителя, но MP700 PRO SE также поставляется со стильным кулером, который обеспечивает стабильную работу и предотвращает перегрев.
Накопитель MP700 PRO SE отлично подойдет самым требовательным геймерам, создателям контента и профессионалам. Его также можно использовать с водоблоком Hydro X Series для максимального увеличения пропускной способности накопителя под экстремальной нагрузкой. В комплекте с накопителем поставляется бесплатное программное обеспечение Corsair SSD Toolbox, которое позволяет безопасно стирать данные и обновлять прошивку. Устройство имеет пятилетнюю гарантию и поддержку клиентов по всему миру.
Накопители Corsair MP700 PRO SE PCIe 5.0 x4 NVMe 2.0 M.2 емкостью 2 ТБ и 4 ТБ уже доступны для покупки на сайте компании и у авторизованных розничных продавцов и дистрибьюторов Corsair.