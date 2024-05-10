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ddr22
Компания Manli не считает расплавленный разъем 12VHPWR у GeForce RTX 4090 гарантийным случаем
Пользователю, который пожаловался на низкую производительность своей видеокарты Manli GeForce RTX 4090 и затемнение экрана, отказали в запросе на обслуживание RMA, ссылаясь на сгоревший разъем.

Партнер компании NVIDIA, Manli, отклонил запрос на возврат сгоревшей видеокарты GeForce RTX 4090, заявив, что это является ошибкой пользователя. В последнее время случаи возгорания NVIDIA GeForce RTX 4090 с разъемом 12VHPWR стали распространенными. Пользователи столкнулись с этой проблемой несмотря на осторожность при установке штекера. Один пользователь, пытаясь решить проблему, обратился к дистрибьютору Manli. Однако его запрос на выдачу возврата был отклонен с обвинением в ошибке пользователя. Пользователь утверждает, что он соблюдал все инструкции, но его просьбу отклонили.

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По сообщениям, ремонтные мастерские успешно починили несколько сотен графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 4090, которые имели проблемы с разъемом 12VHPWR. Однако пользователю не хотелось отправлять свой графический процессор за границу из-за высокой стоимости. Он предложил оплатить полную стоимость ремонта, но Manli все равно отказалась от возврата. Возможной причиной отказа является большое количество запросов на возврат, связанных с проблемой перегорания разъемов. Ранее компания CableMod столкнулась с большими потерями из-за удовлетворения запросов на возврат.

Ситуация с горящими разъемами представляет собой провал как для компании NVIDIA, так и для ее партнеров. Несмотря на то что скоро будет выпущено новое поколение графических процессоров, неприятно слышать о подобных проблемах. Пока не ясно, является ли отказ партнера AIB мерой предосторожности, или же это просто попытка дистрибьюторов избежать еще больших потерь. 

#manli
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