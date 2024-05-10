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ddr22
Galaxy S25 Ultra будет иметь больший объем оперативной памяти
Флагман Galaxy S25 Ultra 2025 года от Samsung может получить увеличение объема оперативной памяти до 16 ГБ.

Флагман Galaxy S25 Ultra, который будет выпущен в 2025 году, получит увеличение оперативной памяти, но объем внутренней памяти, скорее всего, останется таким же. Текущая информация указывает на то, что базовая модель будет иметь 256 ГБ встроенной памяти, а количество оперативной памяти будет увеличено до 16 ГБ. Предыдущие флагманские модели Galaxy S20 Ultra и Galaxy S21 Ultra также имели версии с 16 ГБ оперативной памяти, но на этот раз компания Samsung возможно приняла решение изменить спецификации в новых телефонах.

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Galaxy S25 Ultra может не получить обновлений в отношении аккумулятора и быстрой зарядки, и Samsung, вероятно, откажется от технологии стекированных ячеек. Однако с появлением новой операционной системы Gemini Nano от Google, вероятнее всего, корейская компания рассчитывает на более широкие возможности искусственного интеллекта в своих телефонах Galaxy S25. Для этих функций требуется больше оперативной памяти, поэтому увеличение до 16 ГБ ОЗУ позволит быстрее запускать функции искусственного интеллекта, ориентированные на облачные вычисления. Базовая модель Galaxy S25 Ultra будет иметь 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища.

Возможно, версии Galaxy S25 Ultra с 512 ГБ и 1 ТБ встроенной памяти, также будут оснащены 16 ГБ ОЗУ. Причиной, по которой Samsung, вероятно, не увеличивает общий объем памяти, является то, что большинство пользователей не видят смысла в таких ёмких вариантах. Хотя некоторые пользователи могут захотеть больше памяти для своей медиатеки, это небольшая группа людей, а Samsung скорее всего сосредоточена на более широком сегменте рынка. Пока нет информации о наличии слота для карт памяти microSD в Galaxy S25 Ultra.

Однако стоит помнить, что эта информация является слухами, и необходимо относиться к ним с осторожностью. Все еще нет официального подтверждения от Samsung о спецификациях Galaxy S25 Ultra, хотя распространение генеративного искусственного интеллекта может стать одним из аргументов в пользу увеличения оперативной памяти. 

#galaxy s25 ultra
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В сети появились потенциальные рендеры четырех прототипов Galaxy S25 Ultra
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