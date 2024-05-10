Huawei Pura 70 Ultra был признан лучшим камерофоном по версии DXOMark, набрав 163 балла.

Huawei Pura 70 Ultra был признан лучшим камерофоном по версии DXOMark. Эта серия уже достаточно долгое время привлекает внимание пользователей. Несмотря на отсутствие поддержки Google Mobile Services, Huawei Pura 70 все равно достигла успеха на международном рынке. Самая новая модель, Huawei Pura 70 Ultra, заняла первое место в рейтинге DXOMark с 163 баллами.

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DXOMark отметил высокое качество камеры Huawei Pura 70 Ultra, подчеркнув такие качества, как экспозиция и цветовая гамма, а также возможности в таких областях, как боке, телефото и широкоугольная съемка. Он также продемонстрировал превосходные результаты в различных условиях освещения, как на улице, так и в помещении, и при слабом освещении.

Телефон показал отличные результаты в категории «Друзья и семья», что делает его идеальным выбором для тех, кто хочет делать качественные фотографии и видео каждый раз. Отчет DXOMark также отмечает балансировку экспозиции и контрастности в различных условиях освещения, а также быструю и точную автофокусировку и стабилизацию видео.

Несмотря на некоторые недостатки, такие как шумы в видео и появление призраков при съемке движущихся объектов, Huawei Pura 70 Ultra все равно является одной из лучших камер для смартфонов на рынке. Если вам важна фотография, то выбор Huawei Pura 70 Ultra может быть оптимальным, несмотря на отсутствие Google Mobile Services.