Графические процессоры R100 будут использовать память HBM4 и 3-нм техпроцесс TSMC.

Компания NVIDIA планирует начать массовое производство графических процессоров нового поколения R100 «Rubin» в четвертом квартале 2025 года. Эти процессоры будут использовать память HBM4 и 3-нм технологический процесс TSMC. Основой для разработки этих процессоров послужила информация от аналитика TF International Securities, который утверждает, что NVIDIA назвала их в честь Веры Рубин, американского астронома, исследовавшего темную материю и скорость вращения галактик.

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Ожидается, что графические процессоры Rubin R100 будут производиться с помощью технологии упаковки TSMC CoWoS-L на технологическом узле N3. Кроме того, NVIDIA планирует перейти на новый дизайн SoIC с размером прицела в 120x120 мм. Однако эти планы все еще находятся в стадии разработки.

Также NVIDIA планирует использовать новое поколение памяти HBM4 DRAM для своих графических процессоров R100. В настоящее время компания использует память HBM3E, но ожидается, что она обновит свои чипы до вариантов с памятью HBM4 в конце 2025 года. Компании Samsung и SK Hynix также заявили о своих планах начать разработку памяти следующего поколения в 2025 году.

Кроме того, NVIDIA планирует обновить свой процессор Grace для модуля GR200 Superchip. Этот модуль будет содержать два графических процессора R100 и обновленный процессор Grace на базе 3-нм технологического процесса TSMC. В настоящее время CPU Grace имеет 72 ядра, а с обновленной версией будет состоять из 144 ядер.