Новый профиль BIOS для материнских плат Z790 предназначен для процессоров 14-го и 13-го поколения.

Компания MSI представила новую версию BIOS для своих материнских плат Z790, которая включает профиль «Intel Default Settings» для процессоров 14-го и 13-го поколения. Это решение было принято в ответ на рекомендации Intel, которая призывала производителей материнских плат использовать «настройки по умолчанию Intel» вместо «базовых настроек по умолчанию».

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В новом BIOS реализованы две основные функции: предупреждающее сообщение, указывающее на возможное снижение стабильности системы при использовании определенных типов кулеров, и настройки кулера CPU, предоставляющие три варианта, включая Intel Default Settings, воздушный кулер Tower и водяной кулер.

Официальные профили «Intel Default Settings», предоставленные Intel, были включены в последнюю версию BIOS от MSI, и теперь они снизили ограничения по мощности, чтобы соответствовать рекомендуемым профилям Intel.

Однако при использовании профилей по умолчанию ожидается снижение производительности по сравнению с профилями «Performance» и «Extreme», при этом возможно более низкое энергопотребление и температуры, но более стабильная работа процессора.