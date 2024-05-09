Новые наушники оснащены настроенным 42-миллиметровым динамическим излучателем, который обеспечивает честность звучания, глубокий и артикулированный бас

Компания Sennheiser представила новые закрытые наушники HD 620S, которые предлагают меломанам возможность насладиться высококачественным звуком без компромиссов. HD 620S обладают всеми превосходными характеристиками знаменитой серии HD 600, но при этом обеспечивают отличную изоляцию от внешних шумов.

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Новая модель имеет 42-миллиметровый динамический излучатель, который создает плавное и непринужденное звучание с глубоким и артикулированным басом. Высокий коэффициент демпфирования этой модели позволяет передавать быстрые переходы и четко очерченные инструментальные звуки. HD 620S выпускаются в культовом корпусе, который не только обеспечивает комфорт при ношении, но также служит эффективным изолятором.

Они создают иммерсивную акустическую систему, которая позволяет слушателю погрузится в звучание. Закрытый корпус наушников обеспечивает изоляцию от окружающего мира и позволяет наслаждаться высококачественным звуком без посторонних отвлечений.

Наушники HD 620S созданы для долгого использования благодаря прочным материалам и предлагают удобное хранение с помощью входящего в комплект чехла. Кабель наушников имеет возможность разъединения, а также различные длины и встроенный микрофон. Наушники будут доступны для предварительного заказа, а поставки начнутся 6 июня 2024 года по цене $349,99 USD/ $499,95 CAD.