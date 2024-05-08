Этот чипсет работает на тактовой частоте до 3,40 ГГц и имеет оперативную память LPDDR5T на скорости 9600 Мбит/с

Компания MediaTek официально представила новый процессор Dimensity 9300+, который является усовершенствованной версией процессора Dimensity 9300, выпущенного в 2023 году. Dimensity 9300+ производится с использованием 4-нм техпроцесса третьего поколения от TSMC и обладает различными улучшениями по сравнению с предыдущей моделью.

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Процессор Dimensity 9300+ оснащен восемью ядрами Cortex-A720, среди которых наиболее мощным является ядро Cortex-X4 с тактовой частотой 3,40 ГГц. Кроме того, процессор имеет улучшенную обработку искусственного интеллекта благодаря новой технологии NeuroPilot Speculative Decode Acceleration от MediaTek. Это позволяет процессору Dimensity 9300+ выполнять сложные задачи искусственного интеллекта быстрее по сравнению с предыдущей моделью.

Графический процессор Dimensity 9300+ оснащен 12 ядрами ARM Immortalis-G720 и имеет второе поколение движка трассировки лучей с аппаратным ускорением. Это обеспечивает улучшенную визуализацию и возможность воспроизведения онлайн-игр с высоким FPS. Процессор также совместим со стандартом UFS 4.0 для хранения данных и использует память LPDDR5T с высокой пропускной способностью.

Важным улучшением Dimensity 9300+ является новая система наблюдения за сетью (NOS) HyperEngine от MediaTek, которая повышает эффективность сетевых подключений. Она улучшает работу Wi-Fi и сотовой связи, позволяя сэкономить энергию и сотовые данные. Встроенный модем 5G обеспечивает максимальную пропускную способность до 7 Гбит/с.