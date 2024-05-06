Thermaltake оценивает тепловую мощность ASTRIA 200 ARGB в 210 Вт, а ASTRIA 400 ARGB - в 230 Вт

Вслед за представленным на прошлой неделе двухбашенным процессорным кулером ASTRIA 600 ARGB, Thermaltake сегодня представила его однобашенных собратьев по линейке - ASTRIA 200 ARGB и ASTRIA 400 ARGB. Эти три кулера компания представила в начале этого года на выставке CES 2024.

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Модели 200 и 400 представляют собой однореберные процессорные кулеры башенного типа. Модель 200 имеет немного меньшую толщину ребер, четыре тепловые трубки толщиной 6 мм и основание с прямым касанием, в то время как модель 400 использует немного более толстые ребра, шесть 6 трубок толщиной 6 мм и никелированное медное основание с непрямым касанием.

Thermaltake оценивает тепловую мощность ASTRIA 200 ARGB в 210 Вт, а ASTRIA 400 ARGB - в 230 Вт. Оба кулера оснащены светодиодной подсветкой ARGB в виде рассеивателя на верхней панели и светодиодов в вентиляторе.

Размеры ASTRIA 200 ARGB составляют 124 мм x 93 мм x 160 мм (Д x Ш x В), а ASTRIA 400 ARGB - 124 мм x 94 мм x 160 мм. Оба кулера оснащены идентичным 120-мм вентилятором, который подключается к 4-контактному ШИМ-входу, вращается со скоростью от 500 до 1800 об/мин, создавая до 65 CFM воздушного потока при статическом давлении 2,56 мм H₂O и максимальном уровне шума 26,8 дБА.

Вентилятор рассчитан на 40 000 часов работы. Среди типов процессорных сокетов, поддерживаемых обоими кулерами, - LGA1700, грядущий LGA1851, AM5, AM4 и LGA1200/115x.



