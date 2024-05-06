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ddr22
NVIDIA в 2024 году выпустит только флагманскую GeForce RTX 5090, остальные - в 2025 году
В 2024 году запуск ожидается только для флагманской модели GeForce RTX 5090, которая заменит существующую модель RTX 4090

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Компания NVIDIA планирует выпустить свою флагманскую графическую карту GeForce RTX 5090 в 2024 году, тогда как остальные модели серии RTX 50 будут представлены только в 2025 году. Согласно утечке информации, запуск новой линейки GeForce RTX 50 может быть ограничен только выпуском флагманской модели GeForce RTX 5090, которая заменит существующую GeForce RTX 4090. Ожидается, что «Blackwell», новая архитектура от NVIDIA, принесет значительный прирост производительности по сравнению с текущей серией.
Ограниченный запуск флагманской модели GeForce RTX 5090 всё же даст возможность ознакомиться с новой архитектурой «Blackwell», ее новыми функциями и позволит предположить, как будут работать другие модели в серии в рамках своих ценовых категорий. Появление такого обзора архитектуры будет полезным для понимания ее возможностей. Причины, по которым NVIDIA выбрала более консервативный запуск флагманской модели, могут быть связаны с тем, чтобы дать возможность рынку адаптироваться к текущей линейке GeForce RTX 40, а также уделять большее внимание развитию графических процессоров для обработки искусственного интеллекта, которые принесут компании более высокую прибыль.
В комментариях пользователи высказывают свои мнения и пожелания относительно грядущей модели GeForce RTX 5090. Некоторые выражают интерес к покупке этой карты после того, как будут убеждены в ее надежности и стабильности работы. Также пользователи обсуждают альтернативные варианты карт от AMD и выражают надежду на то, что новая архитектура RDNA 4 N48 сможет превзойти GeForce RTX 5090.

#nvidia
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