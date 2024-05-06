Пользователь приобрел процессор AMD Ryzen 9 7950X3D, который предположительно имеет два стека 3D V-Cache на каждом ядре Zen 4

Один из пользователей приобрел процессор AMD Ryzen 9 7950X3D, который, как утверждается, имеет два стека 3D V-Cache объемом 32 МБ каждый, что позволяет достичь кэша до 192 МБ. Это больше, чем у стандартного чипа. На видео, опубликованном на сайте Bilibili, видно, что при тестировании процессора в CPU-Z отображается точное значение кэша L3 - 192 МБ. Тем не менее, пока неясно, есть ли это изменение на самом деле или это может быть какой-то программный сбой или редкий инженерный образец.

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Установка такого большого объема кэша L3 на процессор Ryzen 9 7950X3D возможна, если изменить конфигурацию чипа. Для этого оба микропроцессора Zen 4, установленные на процессоре 7950X3D, должны иметь стеки 3D V-Cache объемом 64 МБ. Такие конфигурации предлагают до 192 МБ кэша L3 - 64 МБ от микропроцессоров Zen 4 и 128 МБ от стека 3D V-Cache. Однако увеличение объема кэша может оказать негативное влияние на производительность, так как это нарушает равномерность кэша и может привести к увеличению задержек в играх и профессиональной работе. AMD Ryzen 7 7800X3D, который имеет один стек 3D V-Cache на 6-ядерном процессоре Zen 4, на самом деле работает лучше, чем процессор 7900X3D, который имеет 8-ядерный стек 3D V-Cache.

Одно из объяснений этого изменения может быть связано с тем, что представленный процессор является инженерным образцом. AMD выпустила процессоры Ryzen 9 5950X3D и Ryzen 9 5950X3D с двумя микропроцессорами с увеличенным 3D V-Cache внутренними тестовыми образцами. Другая гипотеза состоит в том, что это может быть ошибкой в операционной системе Windows, что объясняет появление измененных характеристик в диспетчере задач и CPU-Z. Пока рано делать выводы о том, будет ли процессор Ryzen 9 7950X3D с 192 МБ кэша L3 доступен на рынке, но такая возможность не исключается.

Опубликованное видео является лишь одним доказательством, и автор видео обещает представить дополнительную информацию, которая поможет установить, действительно ли данный процессор имеет такой большой объем кэша и является ли этот образец редким или это обычное явление.