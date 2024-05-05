Свежий патч предлагает визуальные обновления, улучшение пользовательского интерфейса и исправления ошибок

Патч 1.4 для ПК версии игры Horizon Forbidden West теперь доступен для загрузки. Этот патч включает визуальные обновления и улучшения пользовательского интерфейса, а также исправления ошибок и другие улучшения.

Предыдущее обновление 1.3 также содержало некоторые улучшения, но новый патч добавляет еще больше улучшений, таких как улучшение качества снега и текстур для Элой в фоторежиме игры.

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Параллельно с выпуском патчей для ПК версии, команда портирования Nixxes продолжает работу над внедрением AMD FSR 3.1 в игру. Однако им пока не хватает поддержки со стороны AMD. Недавно было выпущено полное издание игры Horizon Forbidden West: Complete Edition, которое включает основную игру и расширение The Burning Shores. Игра также доступна на PlayStation 5 и PlayStation 4.

Портирование игры на ПК получило положительные отзывы. Отмечается отсутствие проблем с производительностью на мощных платформах и отсутствие заиканий в огромном открытом мире игры. Игроки отмечают возможность настройки графики на максимум, сохраняя при этом стабильное число кадров в секунду. Однако, есть и некоторые негативные отзывы, связанные с скучностью игры и дизайном главной героини.

Некоторые игроки выражают недовольство относительно повторяющихся и скучных заданий в игре, особенно второстепенных. Также есть отзывы, высказывающие недовольство дизайном главной героини, считая ее непривлекательной и неоднозначной. Однако, несмотря на некоторые отрицательные отзывы, Horizon Forbidden West остается одной из лучших игр на ПК на сегодняшний день.