Он оснащен топовым APU AMD Ryzen 7 8845HS с восемью ядрами Zen 4, тактовой частотой до 5,1 ГГц и графическим процессором AMD Radeon 780M на базе RDNA 3.

Китайская компания MACHENIKE анонсировала свой новый флагманский мини-ПК под названием Mini-GTX. Этот компактный ПК оснащен APU AMD Ryzen 8040 "Hawk Point" и доступен по цене около 400 долларов США. MACHENIKE решила перейти на процессоры AMD для своего следующего флагманского мини-ПК, чтобы предложить потребителям высокую производительность по доступной цене. Mini-GTX является флагманским продуктом MACHENIKE и предлагает превосходные возможности вычислительной и графической производительности. Он оснащен топовым APU AMD Ryzen 7 8845HS с восемью ядрами Zen 4, тактовой частотой до 5,1 ГГц и графическим процессором AMD Radeon 780M на базе RDNA 3. Этот гибридный процессор обеспечивает баланс между мощностью и энергоэффективностью, что делает Mini-GTX идеальным выбором для повседневных вычислительных задач.

Визуально Mini-GTX имеет стильный и минималистичный дизайн с подсвечивающимся логотипом в верхней части корпуса. Корпус выполнен из металла и имеет обычную серую цветовую гамму. С размерами 12,8 * 12,8 * 5 см и объемом корпуса 0,82 литра, Mini-GTX является компактным и портативным ПК, подходящим для использования в повседневной жизни. Цена Mini-GTX начинается от 2 899 юаней или примерно 400 долларов США за версию с 16 ГБ памяти и 1 ТБ SSD. Если вы заинтересованы в большем объеме памяти, то версия с 32 ГБ памяти предлагается по цене около 3 499 юаней или 483 доллара США. Хотя цена может быть выше средней для мини-ПК, Mini-GTX все равно предлагает достойное сочетание производительности и портативности, что делает его привлекательным выбором.