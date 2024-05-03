Корабль «Орион» справился с основными задачами, но после возвращения на Землю были обнаружены повреждения теплозащитного экрана.

После тестового полета космического корабля Orion в рамках миссии Artemis 1, специалисты НАСА обнаружили повреждения теплозащитного экрана. Этот щит предназначен для защиты корабля при его входе в атмосферу. Однако свежие изображения, опубликованные в докладе КГИ НАСА, показали значительные повреждения и пустоты в тепловом экране. По словам исследователей, верхний слой экрана откололся от корабля, оставив следы обломков, вместо того чтобы расплавиться, как задумывалось изначально. Это создает риск недостаточной защиты систем и экипажа от экстремального тепла при входе в атмосферу во время будущих полетов. Проблема с теплозащитным экраном возникла из-за того, что его нельзя было полноценно протестировать на Земле, и его работоспособность можно было проверить только после входа корабля в атмосферу. НАСА сейчас исследует возможность изменения траектории полета корабля и конструкции щита, чтобы избежать появления полостей в будущих миссиях. Однако они отмечают, что другие условия полета не могут быть полностью смоделированы на Земле. Кэтрин Кернер, заместитель администратора НАСА, заявила, что они постоянно стремятся к улучшению процессов и процедур для обеспечения безопасности, но некоторые рекомендации избыточны и могут затруднить организацию программы.



Ожидается, что после миссии Artemis 1 последует Artemis 2, в рамках которой корабль "Орион" должен совершить облет Луны. Влияние проблем с теплозащитным экраном на график миссии пока неясно.