Обновление стало доступно в Южной Корее, и скоро появится и в других регионах

Samsung наконец-то начал распространение обновления One UI 6.1 с функциями Galaxy AI для своих устройств Galaxy S22 и других телефонов. Пользователи в Южной Корее уже получили обновление, и скоро оно станет доступным и в других регионах. Это означает, что владельцы Galaxy S22 теперь смогут насладиться новыми функциями, включая искусственный интеллект и функцию Circle to Search. Обновление также выйдет и на другие устройства того же периода, включая Galaxy Z Fold 3 и Flip 3.

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Скриншоты с устройства, получившего обновление, показывают, что новая версия One UI имеет машинный перевод, функцию Circle to Search, а также функции, такие как перевод звонков в реальном времени, резюме веб-страниц и переводчик. Обновление доступно только в Южной Корее, но оно скоро станет доступным и в других регионах.





Единственная функция, которой не будет в старшей серии Galaxy S22, - это функция мгновенной замедленной съемки. Однако все остальные функции, включая новую улучшенную функцию одиночного снимка, будут доступны. Обновление One UI 6.1 с Galaxy AI является значительным шагом в развитии устройств Samsung и делает их еще умнее и удобнее в использовании.