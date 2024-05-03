Кулер состоит из водоблока размером 1U и 360-мм радиатора с помпой и резервуаром с охлаждающей жидкостью

SilverStone представила новый процессорный кулер XE360-TR5 AIO, предназначенный для процессоров AMD Ryzen Threadripper 7000-й серии. Кулер имеет конструкцию с водоблоком размером 1U и 360-мм радиатором, совмещающим помпу и резервуар с охлаждающей жидкостью. Водоблок соединен с радиатором при помощи трубок с нейлоновыми рукавами.

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Основной материал блока - никелированная медь, а верхняя часть - металлический сплав. Конструкция кулера позволяет обеспечить охлаждение всех процессоров TR5/SP6.

Радиатор имеет размеры 360 х 120 мм и толщину 28 мм. Он изготовлен из алюминия и соединен с водоблоком при помощи трубки длиной 42 см. К комплекту поставки кулера входят три 120-мм вентилятора, которые могут вращаться со скоростью от 600 до 2800 об/мин.

Вентиляторы обеспечивают воздушный поток до 87,72 CFM, статическое давление 3,09 мм и максимальный уровень шума 46 дБА, что обеспечивает эффективное охлаждение процессоров. Цены на данный процессорный кулер, SilverStoneне пока не сообщила.