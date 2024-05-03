Этот 24,1-дюймовый монитор с разрешением 2K содержит технологии AQCOLOR и Paper Color Sync для точной цветопередачи.

Мировой лидер в области дисплейных технологий, компания BenQ, представила свой новейший монитор для фото- и видеосъемки - SW242Q. Этот 24,1-дюймовый монитор с разрешением 2K был разработан специально для профессионалов в фото и видео. Он оснащен эксклюзивной технологией AQCOLOR от BenQ, технологией равномерности третьего поколения и Paper Color Sync для точной цветопередачи.





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Основной особенностью монитора SW242Q является его способность обеспечивать точность передачи цвета в каждом пикселе благодаря широкой гамме 99% Adobe RGB, 98% DCI-P3 и Display P3. Кроме того, технология равномерности BenQ регулирует цвет и яркость в сотнях субрегионов на экране, чтобы обеспечить точную настройку.

Монитор поддерживает стандарты HDR10 и HLG, а также различные видеоформаты. Он также совместим с ведущим в мире программным обеспечением для калибровки видео Calman и Lightspace, позволяя настраивать 3D LUT для обеспечения точности изображения. Кроме того, монитор имеет несколько сертификатов сторонних производителей, подтверждающих его производительность и точность цветопередачи.

Монитор SW242Q также оснащен системой Palette Master Ultimate от BenQ для аппаратной калибровки цветопередачи. Его можно подключить с помощью одного кабеля USB-C, что обеспечивает быструю передачу видео, аудио и данных.

Стоимость монитора SW242Q составляет 479,99 долларов, и он уже доступен для покупки на сайте BenQ.com.