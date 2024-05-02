Недавно были опубликованы официальные рендеры обоих устройств.

Китайская компания Vivo собирается представить новую серию телефонов, включая Vivo X100 Ultra и X100s. Хотя официальные изображения еще не были предоставлены, появившийся рендер позволяет сделать некоторые предположения о внешности устройств. Вероятно, Vivo X100 Ultra станет одним из лучших телефонов 2024 года, обладая большей производительностью по сравнению с предыдущей моделью Vivo X100 Pro. Предполагается, что Vivo X100 Ultra будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3, а Vivo X100s - процессором Dimensity 9300+.

реклама

Один из интересных аспектов Vivo X100 Ultra - это массивная 200-мегапиксельная камера с перископическим зумом, оптикой Zeiss и технологией BlueImage от Vivo. Это позволит получать фотографии высокого качества и снимать с широкими возможностями. Важно отметить, что мобильная фотография становится все более популярной, и Vivo X100 Ultra может предложить новые возможности в этой области.

Хотя информация о международном выпуске Vivo X100 Ultra и других устройств пока не подтверждена, компания подписала соглашение с Nokia о выведении своих устройств на международные рынки. Однако точная дата и рынки, на которых будут представлены новые телефоны, пока неизвестны. Открыт вопрос, следует ли Vivo ограничиться несколькими избранными рынками или представить свои устройства всему миру.





Ждать выпуска новых телефонов не придется долго, так как представление новых устройств запланировано на этот месяц.