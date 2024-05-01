Apple представила новые наушники Beats Solo 4 с улучшенным качеством звука, улучшенной посадкой и большим временем автономной работы

Компания Apple представила новые наушники Beats Solo 4, которые обладают значительными улучшениями по сравнению с предыдущей моделью. Звук в новых наушниках стал лучше, благодаря использованию специального 40-миллиметрового излучателя. Beats Solo 4 также оснащены функцией Personalized Spatial Audio и поддержкой динамического трекинга головы, что позволяет пользователю полностью погрузиться в звук. Качество звонков также улучшилось благодаря микрофонам с формированием луча и алгоритмам шумоподавления.

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Внешний вид наушников остался практически без изменений, однако вес Beats Solo 4 уменьшился до 217 граммов, что делает их более удобными. Модель оснащена прочными амбушюрами UltraPlush и регулируемыми ползунками на гибком оголовье, что позволяет комфортно носить наушники длительное время. Beats Solo 4 можно использовать без проводов или с помощью USB-C и 3,5-мм разъема для наушников, их также можно заряжать через USB-C.

Одно из главных преимуществ Beats Solo 4 - улучшенное время автономной работы. Теперь наушники могут работать до 50 часов в режиме воспроизведения, а благодаря функции зарядки Fast Fuel, пятиминутная зарядка позволяет использовать наушники в течение пяти часов. Необходимо отметить, что Beats Solo 4 не обладают функцией активного шумоподавления, но конструкция накладных наушников помогает снизить уровень внешнего шума.

Наушники Beats Solo 4 совместимы с устройствами iOS и Android, поддерживают функцию Find My и могут быть использованы с телефонами iPhone и Android. Они представляют собой гибридное устройство, объединяющее в себе преимущества обеих операционных систем.





Beats Solo 4 доступны в трех цветовых вариантах: матовый черный, шиферный синий и розовый облака. Цена наушников составляет $199,99.