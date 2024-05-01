Эти платы оснащены чипсетом B650 и поддерживают процессоры Ryzen 7000/8000 и Next-Gen 9000

Компания ONDA представила новые материнские платы B650 для сборщиков ПК на базе AMD AM5 и Ryzen 9000 по цене менее $70. Эти платы, оснащенные чипсетом B650, поддерживают процессоры Ryzen 7000/8000 и Next-Gen 9000 и предлагаются в черном и белом вариантах.

реклама

Материнские платы ONDA B650M AM5 имеют дизайн mATX и оснащены сокетом AMD AM5 с 8-фазным питанием. Они поддерживают процессоры Ryzen 7000 и Ryzen 8000G, но компания заявляет, что вскоре будет предоставлен BIOS для поддержки процессоров следующего поколения Ryzen 9000 на основе архитектуры Zen 5.

Материнская плата имеет два небольших радиатора VRM и PCH для охлаждения. Она также оснащена двумя слотами DDR5 DIMM, которые могут поддерживать до 96 ГБ памяти и имеют скорость до 6000 MT/s+ (OC). Для расширения возможностей платы есть слоты PCIe 4.0 x16 и PCIe 4.0 x4 NVMe M.2 SSD, а также слот PCIe 4.0 x4 на интерфейсной плате. Платы также поддерживают модуль Realtek WIFI (приобретается отдельно).

В отношении входов/выходов, материнские платы ONDA B650M AM5 обеспечены различными портами, включая USB 3.2 Gen1, GbE LAN, HDMI, VGA, USB 2.0 и аудиоразъемы. Внутренние возможности включают заголовок USB 3.2 Gen1, порты SATA III и заголовок 12V RGB.