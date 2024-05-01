Согласно слухам, iPhone 16 будет иметь ту же цветную заднюю панель, что и iPhone 15, но с изменением расположения камеры

Компания Apple выпустит модели iPhone 16 Pro с таким же цветным задним стеклом, как и у iPhone 15. В конце этого года ожидается обновление дизайна и функционала iPhone 16. Есть слухи, что стандартные модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus будут иметь те же цветные задние стекла, что и текущие модели iPhone 15. В прошлом году Apple представила новый процесс производства стекла для более доступных моделей iPhone 15.

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В дизайне задней панели стандартных моделей iPhone 16 ожидается серьезное изменение. Apple вернется к дизайну, похожему на iPhone X или iPhone 12, и изменит расположение камеры с диагонального на вертикальное. Это будет новый дизайн, но схожий с предыдущими моделями компании. Ожидается, что цветное стекло, использованное в iPhone 15, также будет введено в iPhone 16.





Утечка информации от пользователя Weibo, который утверждает, что видел все цвета iPhone 16, сообщает, что в этом году устройства будут использовать тот же процесс вплавления стекла, что приведет к схожему внешнему виду. Однако, по этой информации, Apple может предложить не только пять, а семь различных цветов.



