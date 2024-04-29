В новом докладе говорится о необходимости снижения стоимости гарнитуры, которая в настоящее время составляет $3499

Спрос на Apple Vision Pro снижается, но компания все еще стремится выпустить преемника этой AR-гарнитуры к концу 2026 года. Главная проблема, с которой Apple сталкивается, - это стоимость. Каждое устройство текущего поколения обходится компании в $1542, поэтому технологическому гиганту необходимо снизить стоимость компонентов. Возможно, Apple обратится к двум китайским поставщикам дисплеев, чтобы сократить расходы на $456.

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Компания также пытается ввести на рынок более доступную версию гарнитуры перед выпуском второго поколения. Apple работает над программным обеспечением для Vision Pro - visionOS 2.0, и рассматривает возможность экспансии на международном рынке.





Однако судьба гарнитуры зависит от решения проблемы ценообразования. Ранее были слухи о возможных партнерствах с производителями панелей SeeYA и BOE для сокращения расходов на дисплеи. Однако пока неизвестно, создаст ли Apple такое партнерство в будущем.





Несмотря на планы по выпуску более доступной версии гарнитуры и экспансии на международном рынке, точные детали о преемнике Apple Vision Pro пока остаются неизвестными. Возможно, новая версия будет оснащена чипсетом от iPhone вместо Mac и будет использовать более низкокачественные дисплеи.