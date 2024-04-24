OnePlus 13 может иметь изогнутый 6,8-дюймовый 2K экран с технологией LTPO OLED, что позволит ему переключать частоту обновления до 10 Гц для экономии заряда батареи.

Слухи о том, что OnePlus 13 будет тестироваться с процессором Snapdragon 8 Gen 4, оказались настоящими. Одним из источников поделился некоторыми деталями о предстоящем флагмане. Однако будет Xiaomi 13 первым смартфоном на этом процессоре, а OnePlus 13 займет второе место.

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По слухам, OnePlus 13 будет иметь изогнутый экран размером 6,8 дюйма с технологией LTPO OLED. Это позволит экономить заряд батареи при отображении статичного изображения. Хотя максимальная частота обновления экрана не упоминается, ожидается, что OnePlus 13 сохранит предельное значение в 120 Гц.

Также сообщается, что OnePlus 13 будет оснащен перископическим зум-объективом для улучшения качества фотографий. Ожидается, что в флагмане будут использованы некоторые аппаратные компоненты, уже примененные в OnePlus 12, но они будут улучшены.

В настоящее время OnePlus 12 продаются по конкурентоспособной цене, и похоже, что OnePlus 13 также будет доступен по привлекательной цене. Однако, учитывая, что Snapdragon 8 Gen 4, по слухам, будет дороже своего предшественника, OnePlus может столкнуться с проблемой определения цены для своего флагмана. В любом случае, полные спецификации и конечная цена OnePlus 13 будут объявлены после его официального запуска.