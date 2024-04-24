По сравнению с процессорами Ryzen PRO 7000, которые предназначены для коммерческих настольных компьютеров, серия EPYC 4004 будет иметь больше ядер в диапазоне от 6 до 16, основанных на микроархитектуре Zen 4

Компания AMD готовит новую линейку серверных процессоров EPYC 4004 в исполнении Socket AM5. Эта линейка процессоров ориентирована на два класса потребителей - серверы для малого бизнеса и дата-центры, которые продают малогабаритные выделенные серверы и предпочитают использовать процессоры Ryzen. Похожим образом Intel предлагает процессоры Xeon E-2400 серии "Raptor Lake-E" в корпусе Socket LGA1700 для этих же клиентов.

Основой для серии EPYC 4004 будет корпус "Raphael", который также используется в серии Ryzen 7000. Эта новая серия процессоров будет включать от 6 до 16 процессорных ядер, основанных на микроархитектуре "Zen 4". Контроллеры памяти в матрице ввода-вывода будут настроены для поддержки плотности серверной памяти и поддержки ECC, что имеется и в серии Ryzen PRO 7000. Кроме того, говорится о вариантах с 3D V-cache, хотя детали о наличии 3D V-cache на 12- и 16-ядерных вариантах пока неизвестны.



Уже существуют материнские платы Socket AM5 от различных производителей, таких как Advantech, которые предназначены для использования в серверном классе. Это означает, что экосистема для серии EPYC 4004 уже существует и предлагает возможности для модернизации в будущем. В целом, новая линейка серверных процессоров EPYC 4004 будет представлять собой значительное развитие по сравнению с серией Ryzen PRO 7000 и обеспечивать высокую производительность и функциональность для серверов малого бизнеса и дата-центров.