Microsoft начала распространять обновление KB5036980 для пользователей Windows 11, которое добавляет рекламу в меню "Пуск"

Microsoft начала распространение обновления KB5036980 для Windows 11, которое превращает операционную систему в adware, отображающее рекламу для поддержки автора. После установки этого обновления, меню "Пуск" Windows 11 начинает отображать рекламу в разделе "Рекомендуемые", предлагая загрузку приложений и игр из Microsoft Store, подписку на Copilot Pro и т. д. Пока что это обновление является необязательным, но ожидается, что изменения, содержащиеся в нем, будут включены в следующее обновление. Это не первый случай, когда Microsoft рекламирует программное обеспечение. OEM-версии Windows 11 уже содержат предустановленное "раздутое" ПО, а также предлагают пользователю приобрести приложения и сервисы через меню "Пуск" или "Приложения". Обычно пользователи удаляют предустановленное ПО и отклоняют рекомендации. Однако, этот новый случай отличается тем, что реклама начинает появляться даже в розничных версиях Windows 11, без предустановленного ПО. Тем не менее, эти объявления можно отключить, перейдя в меню "Настройки" > "Персонализация" > "Пуск" и снимя флажок "Показывать рекомендации о советах, рекламных акциях приложений и многом другом".