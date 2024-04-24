Новый чип, по слухам, будет использовать 3-нм техпроцесс TSMC и поступит в массовое производство в 2025 году

По слухам, Apple разрабатывает собственный процессор для серверов искусственного интеллекта. Компания уже представила пользовательский кремний для компьютеров Mac в 2020 году. Он назывался M1 и использовался в ряде устройств. Однако, в области серверов искусственного интеллекта Apple пока не представила индивидуальное решение. Сейчас компания разрабатывает свой собственный чип и новый продукт должен пойти в массовое производство в 2025 году.

Пользователь Weibo, известный как "эксперт по мобильным чипам", сообщил, что новый чип Apple будет использовать 3-нм техпроцесс TSMC 'N3E'. Это означает, что чип будет произведен с использованием новейшей литографии. На данный момент нет информации о других характеристиках чипа. Неизвестно, какие цели преследует Apple в разработке собственного кремния для серверов искусственного интеллекта.

Ожидается, что новый чип будет использоваться для обработки данных связанных с искусственным интеллектом. Ранее уже говорилось, что в iOS 18 Apple может внедрить возможность обработки таких задач на устройстве, вместо того, чтобы полагаться на облачные вычисления. Устройства с мощными чипсетами, такими как A18 Pro, смогут справляться с этими задачами. Тем устройствам, у которых не хватит мощности для обработки на устройстве, придется обратиться к облачным решениям. Чипы Apple для серверов искусственного интеллекта могут значительно улучшить производительность облачной обработки данных и других функций, связанных с искусственным интеллектом.



