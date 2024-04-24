Согласно утечкам, графические процессоры AMD RDNA 4, известные как "RX 8000-series", вероятно будут использовать память GDDR6 с пропускной способностью 18 Гбит/с

По последним утечкам данных, видеокарты AMD RDNA 4, названные "RX 8000-series", могут использовать память GDDR6. Это уже будет четвертая архитектура RDNA, использующая данный тип памяти. Предполагается, что GDDR6 будет иметь пропускную способность 18 Гбит/с. Хотя GDDR6 не так быстр как GDDR7, выбор AMD скорее всего определен специфическими требованиями к пропускной способности и ограничениями стоимости. Однако, если слухи о памяти GDDR6 с более высокой пропускной способностью окажутся верными, это будет небольшим отставанием от текущей использованной в RDNA 3 памяти GDDR6 с пропускной способностью от 18 до 20 Гбит/с.

Первое поколение RDNA использовало GDDR6 со скоростью 12-14 Гбит/с, RDNA 2 - GDDR6 со скоростью 14-18 Гбит/с, а RDNA 3 - GDDR6 со скоростью 18-20 Гбит/с. Предполагается, что скорость останется на уровне 18 Гбит/с без увеличения объема памяти. Однако, стоит относиться скептически к этим утечкам, поскольку окончательный выбор памяти AMD для RDNA 4 может измениться до официального запуска. Решение об использовании GDDR6 или GDDR7 может иметь значительные последствия для битвы между AMD, NVIDIA и Intel за лидерство в новом поколении архитектуры GPU. Если AMD действительно выберет GDDR6, а NVIDIA перейдет на GDDR7 для своих GPU "Blackwell", это может привести к разнице в производительности памяти между конкурирующими продуктами.



