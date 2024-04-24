Razer представила новую игровую мышь - Razer Viper V3 Pro, разработанную с учетом потребностей профессиональных геймеров

Razer представила новую игровую мышь Viper V3 Pro, которая является результатом сотрудничества с лучшими профессионалами киберспорта. Мышь была протестирована на реальных соревнованиях и получила положительные отзывы от игроков. Viper V3 Pro основана на оптическом сенсоре Razer Focus Pro 35K Gen-2, который обеспечивает высокую точность перемещений с разрешением 99,8%. Мышь также поддерживает беспроводное соединение с частотой опроса до 8000 Гц, что обеспечивает низкую задержку и отличную производительность.

Производители внесли ряд улучшений в дизайн мыши, включая увеличенные ножки и гладкое сенсорное покрытие. Также была добавлена кнопка DPI на нижней стороне и боковые кнопки, которые предотвращают ошибочные нажатия и улучшают игровой процесс. Новая мышь легкая и весит всего 54 грамма. Она имеет продолжительный срок службы благодаря переключателям Razer Optical Mouse Switches Gen-3, которые выдерживают до 90 миллионов нажатий.

Еще одна важная особенность Viper V3 Pro - ее устойчивость и экологичность. Мышь изготовлена из переработанного пластика (PCR), что снижает воздействие на окружающую среду. Razer также отказалась от использования пластика в упаковке и оптимизировала ее размеры, чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду. Компания также использует бумагу с соевыми чернилами и стремится минимизировать свой экологический след.



Razer Viper V3 Pro предлагает геймерам высокую производительность, точность и надежность. Ее разработка была основана на обратной связи профессиональных игроков, что гарантирует идеальную синхронизацию движений мыши с действиями на экране. Более подробную информацию о новой игровой мыши можно найти на официальном сайте Razer.