Ubisoft Massive выпустила обновление 3.2 для игры Avatar: Frontiers of Pandora на ПК и консолях, включающее новые улучшения и возможности

Компания Ubisoft Massive выпустила обновление 3.2 для игры Avatar: Frontiers of Pandora на ПК и консолях, которое добавляет новые улучшения и возможности. Обновление вводит режим работы с частотой кадров 40 FPS на консолях и поддержку Intel XeSS на ПК. Несмотря на то, что в описании патча не указано, поддерживается ли последняя версия апскейлера, улучшения пользовательского интерфейса при использовании функции Frame Generation были сохранены.

Обновление также временно откатывает AMD FSR 3 к предыдущей версии, чтобы избежать влияния визуальных артефактов на интерполяционный вывод FSR 3 Frame Generation. Кроме того, обновление содержит исправления для ремаппинга контроллеров, ошибок и сбоев.



Avatar: Frontiers of Pandora уже доступна на PC, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S по всему миру. Эта игра поражает своими техническими возможностями и оживляет кинематографический мир. Однако, несмотря на это, ограниченные и разочаровывающие боевые действия в этой игре могут уменьшить интерес к ней, особенно когда игрок сталкивается с RDA.



