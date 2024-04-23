Кулер NH-L12Sx77 является улучшенной версией модели NH-L12S и предлагает лучшую производительность охлаждения, а также совместимость с материнскими платами и оперативной памятью.

Компания Noctua представила новый низкопрофильный процессорный кулер NH-L12Sx77, предназначенный для компактных систем малого форм-фактора. Этот кулер является улучшенной версией модели NH-L12S и предлагает ряд новых функций, таких как увеличенная производительность охлаждения и совместимость с материнскими платами и оперативной памятью. Одной из главных особенностей NH-L12Sx77 является увеличенное количество тепловых трубок, которых теперь стало 6 вместо предыдущих 4. Это дает кулеру больше резерва для эффективного охлаждения даже более мощных процессоров в компактных корпусах, где повышенные тепловые нагрузки могут быть особенно сложными. Кроме того, у NH-L12Sx77 увеличен зазор для модулей оперативной памяти и радиаторов материнской платы, что значительно улучшает его совместимость с различными конфигурациями.

С точки зрения конструкции, NH-L12Sx77 имеет вентилятор, установленный под стеком ребер и дующий вверх. Это позволяет эффективно выводить горячий воздух и избежать скапливания его внутри корпуса. Такой подход также устраняет шум, связанный с притоком воздуха через перфорированные панели. Кулер NH-L12Sx77 идеально подходит для компактных корпусов Terra от Fractal Design, Milo ML12 от SilverStone и RAW S1 от Louqe, а также для других корпусов, где более крупные модели не помещаются. Розничная цена этого кулера составляет 84,90 евро или 74,90 долларов США.