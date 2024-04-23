SKILLER SGH10 является модернизированной версией классической гарнитуры SKILLER SGH1 и сохраняет уникальные визуальные особенности.

Компания Sharkoon Technologies представила новую игровую гарнитуру SKILLER SGH10, основанную на предыдущей модели SKILLER SGH1. Новая модель прошла тщательную модернизацию, сохраняя уникальные визуальные особенности и сфокусировавшись на улучшении основных характеристик. Гарнитура SKILLER SGH10 разработана для обеспечения максимального погружения в игровой процесс. Производитель оптимизировал 40-миллиметровые динамики и настроил их на особенно мощный звук. Съемный гибкий микрофон также был улучшен и оснащен новым поп-фильтром, обеспечивая более качественное общение со своей командой и на совещаниях. SKILLER SGH10 отличается ультралегким дизайном и весит всего 253 грамма. Амбушюры выполнены из воздухопроницаемой ткани, что обеспечивает дополнительный комфорт при длительном использовании. Оголовье гарнитуры имеет пружинную подвеску, которая автоматически подстраивается под форму и размер головы пользователя, обеспечивая оптимальную посадку. SKILLER SGH10 обладает широкими возможностями подключения. Благодаря модульной системе кабелей, она подходит как для стационарных ПК и консолей, так и для мобильных устройств, например, смартфонов. В комплекте идет постоянно встроенный кабель с штекером TRRS, предназначенный для подключения к консолям и смартфонам. Дополнительный комплект кабелей с двумя 3,5-миллиметровыми стереоразъемами увеличивает общую длину кабеля до 250 сантиметров и предназначен для подключения к передней или задней панели ПК.

SKILLER SGH10 уже доступна по цене, рекомендованной производителем, 19,99 евро.