Источники сообщают, что Sonic Frontiers 2 находится в разработке в компании SEGA и будет являться продолжением игры Frontiers 2022 года

По информации из источников, Sonic Frontiers 2 в настоящее время находится в разработке в компании SEGA, и геймплей будет продолжением игры Frontiers, выпущенной в 2022 году. Об этом сообщил известный киноинсайдер Дэниел Рихтман на платформе Patreon. Подтверждение этой информации появилось также от известного инсайдера под псевдонимом "Мидори". Он заявил, что игра является сиквелом Frontiers. Хотя игра пока называется Frontiers 2, это название может измениться, так как Frontiers изначально планировалась под названием "Рейнджеры". Пользователи, знакомые с "Мидори", считают его одним из лучших источников утечек информации о SEGA/Atlus. Недавно он раскрыл дополнительные детали о новых играх SEGA, заявив, что все новые игры будут выпущены на неанонсированной следующей платформе Nintendo. Он также сообщил о том, что SEGA работает над новой частью Virtua Fighter и ремейком Sonic Heroes 2003 года.



Первая игра Sonic Frontiers, выпущенная два года назад, получила положительные отзывы от критиков. Она представила полностью открытый мир, в котором игроки управляют синим ежом и исследуют несколько островов, собирают предметы, решают головоломки и побеждают врагов. Геймплей первой части сравнивают с опытом Zelda: Breath of the Wild, но с упрощенными боями и головоломками. На островах присутствуют фирменные кольца, бамперы, рельсы и челночные петли, которые являются характерными элементами геймплея серии Sonic.



Информация о Sonic Frontiers 2 вызвала большой интерес у фанатов игры. Они высказывают свое желание продолжить исследование открытого мира и насладиться новыми приключениями с героем-ежом. Однако подробности о сюжете и дополнительных особенностях новой части пока не были обнародованы.