Корпус имеет компактный форм-фактор, поддерживает 140-мм ATX-блоки питания и 172-мм воздушные кулеры

Компания DeepCool представила новый ITX-корпус CH160, который предназначен для энтузиастов ПК, желающих иметь портативное решение без потери производительности. CH160 предлагает компактный и стильный дизайн, при этом обеспечивая огромный воздушный поток.

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Корпус поддерживает 140-мм ATX-блоки питания и 172-мм воздушные кулеры, что позволяет легко решить проблему ограниченного пространства на рабочем столе. Также CH160 принимает 3-слотовые графические процессоры длиной до 305 мм, которые могут быть установлены непосредственно на материнскую плату без использования кабельных переходников. Универсальность CH160 сочетается с его портативностью. Корпус оснащен сетчатыми панелями, которые обеспечивают оптимальный воздушный поток и предотвращают перегрев компонентов. Наличие портов USB 3.0, Type-C и гибридного аудио на передней панели гарантирует легкое и надежное подключение компонентов, а съемные пылевые фильтры облегчают обслуживание корпуса.

Корпус CH160 ITX идеально подходит для пользователей, которые нуждаются в высокой производительности и портативности. Будь вы опытным энтузиастом ПК или обычным пользователем, CH160 предлагает идеальное сочетание стиля, функциональности и удобства.

Корпус CH160 ITX доступен в белом и черном цветах по цене $59,99. Он продается через международную сеть авторизованных розничных продавцов и дистрибьюторов DeepCool. На корпус предоставляется гарантия в течение года, а также предусмотрена служба поддержки и технической помощи по всему миру.