Материнские платы предлагают топовый 24-ядерный процессор Core i9-13980HX, а также варианты с 16 ядрами и 24 ядрами

Компания Erying представила новую серию материнских плат под названием Polestar MoTD (Mobile on Desktop) с процессорами Intel 13-го поколения HX. Материнские платы оснащены процессорами Core i9-13980HX, Core i9-13900HX и Core i7-13700HX. Цены на эти платы начинаются от 270 долларов США за модель с 16-ядерным процессором и достигают 340 долларов США за модель с 24-ядерным процессором.

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Erying известна своим использованием мобильных процессоров Intel HX и H, перепрофилированных для настольных решений. Эти материнские платы предлагают отличное соотношение цены и качества, обеспечивая пользователей достойными комплектующими по приемлемым ценам.

Материнская плата Polestar MoDT HX поставляется с тремя вариантами процессоров, включая топовую модель Core i9-13980HX с 24 ядрами и 32 потоками. Помимо процессоров, компания также обновила дизайн материнских плат, включая установку процессора на плате с большой опорной пластиной и использование 10-фазного VRM с 8-контактным разъемом для питания.

Материнская плата обладает четырьмя слотами DDR5 DIMM и поддерживает до 192 ГБ памяти, а также предлагает два слота PCIe 4.0 x16, три слота Gen4 M.2 и четыре порта SATA III для расширения возможностей системы. В то же время, она оснащена необходимыми разъемами и портами, такими как DP, HDMI, USB, LAN, WIFI и аудиоразъемы, а также имеет большие радиаторы для охлаждения VRM и PCH.

Материнские платы Polestar MoTD HX предлагают отличную производительность и энергопотребление, способны работать как с обычным, так и с разблокированным TDP до 260 Вт.