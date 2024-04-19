Рендеры, основанные на слухах, показывают, что Series X может стать тоньше на 10-15% и иметь более тонкие рамки

Apple Watch Series X, по слухам, будет иметь новую систему ремешков с магнитной защелкой, что позволит освободить внутреннее пространство для добавления дополнительных компонентов. Также часы могут стать на 10-15 процентов тоньше и иметь новые ремешки, к которым можно будет прикреплять аксессуары на магнитах. Чтобы достичь этого, компания решила освободить пространство на часах, используемое для размещения ремешков, что позволит добавить более емкий аккумулятор или датчики. Дизайн будущих часов также может включать более тонкие ободки и яркий OLED-дисплей, который будет энергоэффективнее предыдущих версий. Одной из возможных новых функций Apple Watch Series X может стать поддержка монитора кровяного давления, что будет полезно для пользователей, следящих за своим здоровьем. Однако наличие оксиметра в часах остается под вопросом из-за патентного спора с компанией Masimo. Что касается времени работы, то оно может быть улучшено благодаря более эффективному OLED-дисплею, однако показатель 18-часовой автономной работы, характерный для предыдущих моделей, может остаться неизменным.

Однако стоит помнить, что все эти слухи и рендеры являются предположениями и необязательно соответствуют действительности. Информация о будущих возможностях и характеристиках Apple Watch Series X представлена на основе различных слухов и отчетов. Поэтому стоит рассматривать эту информацию с определенной осторожностью. Официальные подробности о новых часах от Apple будут представлены в ближайшем будущем, когда компания официально представит новую модель.